CANILLO
Sant Serni lluirà l’estendard cru per la festa de Sant Roc
Canillo es prepara per viure demà la festa de Sant Roc, una celebració tradicional que combinarà tradició i activitats populars. La festa servirà per presentar la restauració de l’estendard cru, després de la missa solemne que es durà a terme a dos quarts de dotze a l’església de Sant Serni. A la tarda, a la plaça del Prat del Riu, hi haurà activitats infantils i la celebració finalitzarà, a partir de les nou del vespre, amb havaneres a l’edifici Perecaus.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va destacar: “La festa de Sant Roc és un moment per enfortir el nostre sentiment de pertinença, preservar la memòria històrica i compartir la nostra cultura amb grans i petits. La restauració de l’estendard cru és un pas més per protegir el nostre patrimoni i mantenir viva la nostra tradició.”