ENCAMP
Obertura d’inscripcions al llaç d’animació i l’àrea de jovent
El comú d’Encamp obrirà les inscripcions per als serveis del llaç d’animació i l’àrea de jovent a partir del 19 d’agost a les deu del matí. Les activitats es duran a terme del 9 de setembre al 3 de juliol del 2026 amb l’objectiu de facilitat la conciliació familiar i laboral a través d’activitats educatives i lúdiques adreçades a infants de tres a onze anys.
Les famílies que disposin del Carnet Piolet podran gaudir d’un 10% de descompte en qualsevol dels serveis i també s’aplica un 20% per al segon germà inscrit. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del comú.