Ordino
Obert el concurs per decorar el camí de Nadal a Llorts
El comú d'Ordino busca una empresa que subministri les figures i elements decoratius i s'encarregui del muntatge
El comú d’Ordino ha obert un concurs públic nacional per a la gestió integral de la decoració i il·luminació del 'Camí il·luminat de Nadal a Llorts'. L’objectiu, segons informa la corporació ordinenca, és contractar una empresa que subministri, en règim d’arrendament operatiu (lloguer), les figures i elements decoratius, així com que s’encarregui del muntatge, manteniment durant tot el període d’activitat, i posterior desmuntatge de la instal·lació. El projecte inclou també la compra d’una garlanda per a la il·luminació del camí, juntament amb la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge.
L'edicte s’emmarca dins d’un projecte més ampli de promoció turística de la parròquia amb motiu de les festes de Nadal. Tot i que el conjunt del projecte es donarà a conèixer pròximament, aquest plec fa referència exclusivament a la decoració d’un tram concret, que serà batejat com a 'Camí de Rens'. Amb aquesta iniciativa, el comú d’Ordino vol oferir als visitants i veïns una experiència nadalenca única i de qualitat, al bell mig de la parròquia.