Cultura
La missa de la Mare de Déu marca l'inici d'un dia d'activitats de Festa Major a Encamp
Al llarg d'avui s'han organitzat esdeveniments per a totes les edats
La missa de la Mare de Déu, a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp, ha marcat avui al migdia l'inici de la Festa Major, tot i que ahir ja van començar els actes festius amb la cercavila, el sopar del jovent i el ball de nit amb discjòqueis locals. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que al llarg del dia d'avui s'han organitzat activitats per a totes les edats, incloent-hi els inflables, l'incombustible Rally Sorpresa i el concert a la nit amb Els 40 On Tour a la plaça dels Arínsols. Demà se celebrarà la diada de Sant Roc. Pel que fa a les propostes d'estiu per als més petits, i en resposta a una pregunta dels periodistes, Sans ha destacat que aquest any hi han participat 1.300 infants i joves.