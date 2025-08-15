ESCALDES-ENGORDANY
Les obres del pàrquing del Falgueró estaran acabades d’aquí a un mes
L’únic que falta per fer és pintar una de les pistes de tennis de la coberta, enjardinar-la i col·locar algunes teles de revestiment a la façana
Les obres de l’aparcament del Falgueró estaran acabades d’aquí a un mes, segons van confirmar ahir al Diari fonts del comú d’Escaldes-Engordany. Els treballs, de fet, estan pràcticament enllestits. L’únic que falta per fer és pintar una de les pistes de tennis de la coberta, enjardinar-la i col·locar algunes de les teles que revesteixen i protegeixen la façana de l’edifici, tal com mostra la fotografia que acompanya l’article. Per tant, l’equipament podria inaugurar-se pels volts de mitjan setembre, amb la represa de l’activitat normal després de la temporada d’estiu.
Tot i que els treballs encara no havien finalitzat, l’11 d’abril passat el comú ja va obrir les quatre primeres plantes d’aparcament vertical, amb una capacitat de 289 places per a turismes. La corporació va prendre aquesta decisió per facilitar l’aparcament en una zona mancada de zones d’estacionament i propera a equipaments essencials per a tot el país, com ara l’hospital i la sala de vetlles. La cinquena planta acull 61 places més. Per tant, en total l’aparcament en podrà oferir 350. El pàrquing s’ha construït en un terreny de propietat comunal obtingut gràcies a la cessió urbanística, fet que permet a la corporació estalviar-se el pagament d’un lloguer per l’ús de la parcel·la i destinar la recaptació íntegrament a les places públiques.
Les obres de construcció de l’aparcament van començar el 29 de gener del 2024. Fins aleshores el pàrquing horitzontal amb barrera que hi havia a la zona –ocupava tota la parcel·la, incloent-hi el terreny on s’està construint la promoció de pisos de luxe Falgueró Valley View– podia encabir fins a 150 vehicles. El nou equipament, així, doblarà la capacitat de l’anterior.
Ampliació
També cal recordar que el projecte inicial preveia l’habilitació de 290 places, no pas de 350. L’ampliació de la capacitat va ser possible després del descobriment, al començament de les obres, que al subsol no hi havia roca, sinó runa. El comú havia descartat fer excavacions a la zona per no generar contaminació acústica prop de l’hospital. Com que per retirar la runa no cal obrir el terra, el comú va poder aprofitar finalment aquest espai.
La previsió, en aquell moment, era que les obres s’allargarien fins al febrer d’aquest any. El cost final del projecte puja a poc menys de 8,8 milions d’euros. Aquesta xifra inclou l’ampliació de despesa aprovada al juny de gairebé 400.000 euros per finançar alguns treballs complementaris imprevistos.
CRONOLOGIA
Comencen les obres de construcció del nou aparcament sobre una parcel·la comunal.
Març del 2024
El descobriment de runa al subsol permet replantejar el projecte i ampliar el nombre de places del pàrquing.
11/04/2025
Obren les quatre primeres plantes per facilitar l’estacionament en una zona mancada de places.