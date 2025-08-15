Cultura
Artesania i circ familiar omplen d’ambient el mercat artesanal d’Ordino a la plaça de la Closa
La fira estarà oberta fins diumenge
La plaça de la Closa ha acollit aquest divendres una de les cites més consolidades del calendari estiuenc de la parròquia ordinenca: el Mercat Artesanal d’Ordino, que ha començat amb una bona afluència de públic i molta activitat des de primera hora. “Aquest matí ha anat molt bé, han vingut molts turistes. Ara a la tarda, amb la calor i el sol, ha estat una mica més tranquil, però ja comença a agafar ritme de nou”, explicava Anabel, paradista de Ti.Pur Art de la Terra, especialitzada en espelmes naturals de cera de soja i fragàncies lliures de químics nocius per a la salut, així com altres productes aromàtics i decoratius d’estil zen. De fet, detallava que ja fa tres anys que participa al mercat i que té la intenció de continuar-hi. “Crec que la diferència principal és que la majoria dels expositors som artesans, i els productes són realment fets a mà. Es nota molt la diferència, i també que hi ha molta gent del territori, del país, i això és molt positiu”, afegia.
El mercat, que estarà obert fins al 17 d’agost, compta enguany amb tretze parades que ofereixen una selecció variada de productes de quilòmetre zero, com conserves, melmelades, cosmètica natural, tèxtil, bijuteria i art, reforçant així l’aposta per un turisme sostenible i de proximitat, en línia amb els reconeixements que ha rebut la parròquia, com la Reserva de la Biosfera i el segell 'Best Tourism Village' de l’Organització Mundial del Turisme. A més, aquesta edició inclou propostes infantils a càrrec de la companyia de circ El Burro dels Jocs, que, amb tallers de tècniques com xanques, funambulisme i equilibri, ha triomfat entre els visitants més petits —i no tan petits— durant aquesta primera jornada.
El conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ja havia destacat en la presentació de l’esdeveniment que el mercat és una de les activitats més esperades de l’estiu a la parròquia, i que la coincidència amb el pont de la Mare de Déu d’agost acostuma a augmentar l’afluència de públic, combinant visitants locals i turistes que busquen experiències autèntiques i de proximitat.