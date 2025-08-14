ORDINO
El mercat artesanal torna amb productes locals
Ordino es prepara per celebrar una nova edició del mercat artesanal, una cita consolidada que, des de fa prop de quinze anys, forma part del calendari estiuenc de la parròquia. L’esdeveniment torna per segon any consecutiu a la plaça de la Closa refermant l’aposta per un turisme sostenible i de proximitat.
Activitats a càrrec de la companyia El Burro dels Jocs
El mercat obrirà del 15 al 17 d’agost, cada dia d’onze del matí a nou del vespre. Hi haurà tretze parades, que oferiran productes de quilòmetre zero variats, com ara conserves, melmelades, cosmètica natural, tèxtil, bijuteria i art. Aquest any les activitats paral·leles seran a càrrec de la companyia de circ El Burro dels Jocs, que oferirà tallers infantils de tècniques com ara l’equilibri, les xanques de fusta, el funambulisme o el diàbolo, entre d’altres.