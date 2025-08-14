Canillo
La festa de Sant Roc presenta la restauració de l'estendard cru
La parròquia s'omplirà de tradició i activitats populars dissabte
Canillo es prepara per viure dissabte la festa de Sant Roc, una celebració tradicional que combinarà tradició i activitats populars. La festa servirà per presentar la restauració de l'estendard cru, després de la missa solemne que es durà a terme a les 11.30 hores a l'església de Sant Serni. A la tarda hi haurà activitats infantils i la celebració finalitzarà amb havaneres.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que "la festa de Sant Roc és un moment per enfortir el nostre sentiment de pertinença, preservar la memòria històrica i compartir la nostra cultura amb grans i petits. La restauració de l’estendard cru és un pas més per protegir el nostre patrimoni i mantenir viva la nostra tradició"