ANDORRA LA VELLA
El comú reforça la seguretat a Prat de la Creu amb bandes reductores
Els elements de senyalització s’han col·locat al pas de vianants situat just abans de la plaça Lídia Armengol
El comú d’Andorra la Vella ha instal·lat dues bandes reductores de velocitat al carrer Prat de la Creu. Concretament, s’han col·locat al pas de vianants situat just abans de la plaça Lídia Armengol i prop d’una parada on s’aturen molts autobusos de les línies de transport escolar.
L’objectiu d’aquesta actuació és millorar les condicions de seguretat en un punt on hi ha molt moviment d’infants, segons van detallar fonts del comú de la capital. A més, la corporació ha eliminat un dels passos de vianants del tram de Prat de la Creu que va de la plaça Lídia Armengol a la rotonda de la Baixada del Molí. El motiu, va apuntar el comú, és que en aquesta zona n’hi havia tres de seguits i els agents de circulació havien comprovat que provocaven confusions entre els conductors, fet que pot comportar problemes en la circulació.
Amb l’objectiu de reforçar encara més la seguretat en la parada d’autobús, en les hores punta d’entrada i sortida de les escoles també es desplega habitualment en aquest punt un agent de circulació. El comú va decidir ampliar les mesures de control de la zona a petició dels pares d’alumnes dels centres escolars.
Més senyalització
Paral·lelament, la corporació ha instal·lat nova senyalística lluminosa en dos punts més d’una de les artèries principals de la ciutat: al pas de vianants situat just al davant de l’aparcament Parc Central 2, al començament del carrer Prat de la Creu, d’una banda, i al primer pas de vianants que hi ha entre la rotonda de la Baixada del Molí i la rotonda de la Comella, de l’altra. Amb aquestes dues intervencions el comú vol fer més visibles els passos per als conductors.
A més a més, la corporació va anunciar ahir en un comunicat que ha oficialitzat el nom de dues vies de la urbanització Comella Parc: carrer dels Terregalls i carrer del riu de l’Avier. La decisió, adoptada a proposta del servei de cadastre del comú i aprovada posteriorment per la junta de govern, té com a objectiu millorar la identificació toponímica del territori de la parròquia i optimitzar la gestió de serveis i dades administratives.
Els nous noms s’inspiren en elements geogràfics i naturals propis de la zona, fet que contribueix a preservar i difondre entre la població el patrimoni paisatgístic i cultural d’Andorra la Vella. Aquesta elecció també permet integrar les vies de manera més precisa als sistemes d’informació geogràfica i de planificació urbana. A més d’enfortir el vincle amb el territori, la denominació oficial d’aquests carrers facilitarà la localització d’adreces per a serveis com ara el repartiment de correspondència, la gestió de dades públiques o les actuacions d’emergència, va remarcar el comú.
