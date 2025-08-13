Andorra la Vella
La urbanització Comella Parc estrena els carrers dels Terregalls i del riu de l’Avier
Els nous noms posen en valor el paisatge i el patrimoni natural de la zona
El comú d’Andorra la Vella ha oficialitzat el nom de dues vies de la urbanització Comella Parc: carrer dels Terregalls i carrer del riu de l’Avier. La decisió té com a objectiu millorar la identificació toponímica del territori i optimitzar la gestió de serveis i dades administratives. Els nous noms s’inspiren en elements geogràfics i naturals propis de la zona, contribuint a preservar i difondre el patrimoni paisatgístic i cultural d’Andorra la Vella, apunta el comú.
La denominació oficial d’aquests carrers facilitarà la localització d’adreces per a serveis com el repartiment de correspondència, la gestió de dades públiques o les actuacions d’emergència.