La urbanització Comella Parc estrena els carrers dels Terregalls i del riu de l’Avier

Els nous noms posen en valor el paisatge i el patrimoni natural de la zona

El carrer del riu de l'Avier.Comú d'Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha oficialitzat el nom de dues vies de la urbanització Comella Parc: carrer dels Terregalls i carrer del riu de l’Avier. La decisió té com a objectiu millorar la identificació toponímica del territori i optimitzar la gestió de serveis i dades administratives. Els nous noms s’inspiren en elements geogràfics i naturals propis de la zona, contribuint a preservar i difondre el patrimoni paisatgístic i cultural d’Andorra la Vella, apunta el comú.

La denominació oficial d’aquests carrers facilitarà la localització d’adreces per a serveis com el repartiment de correspondència, la gestió de dades públiques o les actuacions d’emergència.

