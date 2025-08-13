ORDINO
La parròquia i Auzat reprenen la trobada tradicional al port de Rat
L’aplec s’havia celebrat antigament, però va deixar d’organitzar-se al començament de la dècada dels 2000
Dissabte 6 de setembre a partir de les dotze del migdia la collada del port de Rat acollirà una trobada entre autoritats i veïns d’Ordino i Auzat. Aquestes trobades transfrontereres ja s’havien celebrat antigament, però van deixar-se d’organitzar al començament de la dècada dels 2000. Vint anys després s’han recuperat amb la voluntat que puguin mantenir-se en el futur.
En l’aplec es tractaran diversos aspectes de la gestió transfronterera, així com projectes conjunts de promoció turística i patrimonial, com ara la recuperació de camins antics. A més, s’intercanviaran productes agroalimentaris i artesans elaborats a Andorra i l’Arieja. La trobada és oberta a tothom.
El cònsol menor, Eduard Betriu, va explicar que la iniciativa de reforçar els llaços entre les dues poblacions va néixer fa prop d’un any i mig amb un intercanvi d’uns dies entre alumnes de l’escola francesa d’Ordino i d’un centre escolar d’Auzat. “Espero que aquesta connexió entre els joves permeti reprendre les relacions que tenien les generacions d’una banda i l’altra de la frontera ara fa 70 anys. Aleshores la gent d’Ordino feia molta vida al costat francès. Els punts de connexió eren els ports de Siguer i el del Rat, per on passaven bestiar i altres productes que necessitaven per sobreviure”, va detallar el mandatari.
GENERACIONS RAMADERES
Continuïtat
Les explotacions ramaderes de la parròquia també tenen continuïtat, i fins i tot se n’han posat en marxa de noves. Betriu va detallar que es tracta d’explotacions que havien abaixat la persiana fa molts anys i que ara els seus hereus han reactivat. En molts casos són els nets aquells que han reprès l’activitat després que la generació dels pares ja no s’hi dediqués. La majoria són un complement a l’activitat econòmica principal de la família i tenen poques hectàrees i una cabana modesta. Tot i això, Betriu va destacar que són l’indicador que les coses s’estan fent bé.
Un dels factors que ha incentivat la represa de les explotacions ha estat el suport de les administracions. El reconeixement de la carn de corder, vedell i poltre produïda a Andorra, cada vegada més popular entre els restauradors i present als supermercats del país, ha donat un impuls al sector. “El país hi ha de creure, aquest producte que tenim aquí està molt ben vist pel turista que ve i també molt valorat aquí. Hem d’apostar tots per aquest sector perquè és el pal de paller del sector primari”, va assenyalar.
Un altre factor han estat les inversions del comú en gestió forestal, que en aquest mandat s’han doblat. En aquest sentit, el cònsol va destacar la importància d’esclarir els boscos per poder-los revegetar, ja que només d’aquesta manera s’hi podran encabir els ramats d’ovelles. “Si no hi ha biodiversitat, el bestiar dins el bosc no hi fa res”, va afirmar.