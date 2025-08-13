Fira
El mercat artesanal d’Ordino torna amb productes quilòmetre zero i activitats de circ
La fira obrirà del 15 al 17 d'agost entre les 11 i les 21 hores
Ordino es prepara per celebrar una nova edició del seu mercat artesanal, una cita consolidada que, des de fa prop de quinze anys, forma part del calendari estiuenc de la parròquia. Enguany, l’esdeveniment torna per segon any consecutiu a la plaça de la Closa, reafirmant l’aposta per un turisme sostenible i de proximitat, en línia amb el reconeixement de la parròquia com a reserva de la biosfera i la distinció Best Tourism Village atorgada per l’Organització Mundial del Turisme.
Dies i horaris
El mercat obrirà del 15 al 17 d’agost, cada dia de les 11 a les 21 hores, i comptarà amb 13 parades que oferiran productes variats com conserves, melmelades, cosmètica natural, tèxtil, bijuteria i art, tots ells amb el segell de quilòmetre zero.
Les activitats paral·leles aniran a càrrec de la companyia de circ 'El Burro dels Jocs', que oferirà tallers infantils de tècniques com l’equilibri, les xanques de fusta, el funambulisme o el diàbolo, entre d’altres. Aquests tallers tindran horaris especials, amb sessions matinals d'11.30 a 14 hores i de tarda de 15 a 20 hores, i en alguns casos s’avançaran a l’obertura oficial del mercat.
Afluència prevista
Segons ha destacat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d’Ordino, Jordi Serracanta, "el mercat artesanal és una de les cites més esperades de l’agenda d’estiu de la parròquia, especialment pels turistes que aprofiten l’estada al país per visitar Ordino i gaudir d’una oferta variada de productes locals i de proximitat. No tenim dades concretes de visitants en anys anteriors, però pels paradistes és considerada una fira d'èxit, ja que la majoria repeteixen enguany".
El conseller també ha subratllat que la coincidència amb el pont de la mare de déu d’agost pot afavorir una notable afluència de públic: "molts residents aprofiten per gaudir de les activitats a Andorra i, alhora, rebem turistes que busquen experiències autèntiques i sostenibles".