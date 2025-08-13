Andorra la Vella
La fase 2 de la rehabilitació del pont d'Anyós començarà l'any vinent i s'allargarà dos o tres mesos
Les empreses interessades poden presentar les ofertes fins a les 17 hores del pròxim 26 de setembre
Amb l'objectiu de continuar amb els treballs de manteniment i revisió del pont d'Anyós de la Massana, sobre el qual l'any 2022 ja es van dur a terme els treballs de la fase 1 centrats en la zona de la plataforma de la carretera, el Govern ha convocat aquest dimecres el concurs per licitar els treballs de la fase 2, que consisteixen en la revisió i el recanvi dels suports del pont.
La intervenció a la infraestructura es durà a terme l'any que ve, passada la temporada d'hivern, sempre que es compleixin els terminis d'adjudicació, i tindran una durada d'entre dos i tres mesos.
Així, tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les empreses interessades poden descarregar gratuïtament el plec de bases al web de la plataforma de contractació del sector públic i les ofertes es poden lliurar fins a les 17 hores del pròxim 26 de setembre.
L'obertura de les mateixes tindrà lloc de manera telemàtica per mitjà de la mateixa plataforma a les 10.30 hores de l'1 d'octubre. D'aquesta manera, l'òrgan de contractació notificarà l'enllaç a les persones que hagin presentat una oferta i les persones que estiguin interessades a assistir-hi com a públic ho hauran de demanar a l'òrgan de contractació.