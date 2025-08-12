Ordino

La vall de Rialb torna a acollir la benedicció del bestiar

Uns 200 caps de bestiar pasturen a la zona

El ministre Guillem Casal i el cònsol menor, Eduard Betriu, a la benedicció del bestiar avui a OrdinoFernando Galindo

Vall de Rialb

Els ramaders d'Ordino han celebrat avui al migdia la tradicional benedicció del bestiar a la canya de la Rabassa, just a l'entrada a la vall de Rialb. Uns 200 caps, entre vaques, toros, vedells, egues i pollins, han començat a pasturar avui al matí a la zona després d'haver passat la primera meitat de l'estiu a la zona d'Arcalís. A la trobada, que ha acabat amb un dinar, han assistit les autoritats comunals i el ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. El cònsol menor ordinenc, Eduard Betriu, ha explicat que la cabana es manté estable respecte dels últims anys.

