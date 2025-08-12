MEDI AMBIENT
Uns 67 quilos d’aliments recuperats amb Rexcatering
El comú d’Andorra la Vella ha recuperat 67 quilos d’aliments i estalviat més de 1.000 litres d’aigua gràcies a la màquina d’àpats elaborats amb excedents del Casal Calones. El projecte Rexcatering, impulsat pel comú i en col·laboració amb la fundació Residuo Cero i la plataforma Aprofitem els Aliments, ha distribuït 331 racions durant el mes de juliol. Això ha evitat emissions de 430 quilos de diòxid de carboni i ha estalviat gairebé 1.000 metres quadrats de sòl, amb un estalvi econòmic de 2.000 euros. La màquina ha ofert una mitjana de 30 racions diàries amb un buidatge mitjà de set hores.