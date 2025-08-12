ENCAMP
L’oposició reclama més atenció al Pas i millorar el diàleg amb els veïns
Marta Pujol veu insuficients les respostes del comú a les principals problemàtiques dels habitants del poble
L’oposició al comú d’Encamp sosté que el Pas de la Casa es troba en una situació de desavantatge i reclama reforçar les accions comunals per donar resposta a les necessitats del poble. Ho va manifestar ahir la consellera d’Avancem Marta Pujol, que va instar a “incrementar els processos comunicatius i fer-los més directes” amb la ciutadania i a abordar de manera efectiva les preocupacions veïnals, com ara l’impacte de les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp, la manca d’espais d’oci o la problemàtica del contraban i la brutícia que genera a l’entorn.
“S’han d’ampliar els espais destinats tant al jovent com a persones de totes les edats”
La consellera va remarcar que “sovint se’ns diu que al Pas no hi ha condicions desfavorables i que les necessitats estan cobertes, però pensem que es pot fer més”. En relació amb la remodelació de l’avinguda d’Encamp, Pujol va advertir que el projecte “no s’hauria de centrar únicament en els beneficis turístics, sinó també en el benestar dels residents”. Les obres han generat malestar entre els restauradors, que van denunciar restriccions de trànsit, supressió de places d’aparcament i manca de diàleg amb el comú per seguir l’estat de les reformes. El projecte es va presentar en el marc de dues reunions informatives amb la projecció d’imatges de simulacions, però, tot i això, alguns propietaris es van mostrar contraris a canvis com l’homogeïnització de les terrasses. Segons Pujol, caldria establir mecanismes “per millorar la comunicació amb els pascasencs”.
“Se’ns diu que no hi ha condicions desfavorables, però pensem que es pot fer més”
Una altra qüestió que preocupa els veïns és la problemàtica del contraban. El grup d’oposició ja va traslladar, l’estiu passat, aquestes inquietuds, però va rebre “respostes evasives”. “Se’ns deia que la percepció sobre aquest tema no era correcta, sinó subjectiva”, va explicar la consellera. Segons Pujol, l’argument sol ser que es tracta d’una zona francesa i, per tant, no és competència directa del comú, però va insistir que “no es poden desatendre aquestes queixes”. Els residents han denunciat reiteradament la presència de bosses de plàstic, rotllos de cinta adhesiva i caixes de cartró abandonades a la muntanya, que associen a l’activitat del contraban. A més, els veïns expliquen que aquests elements no tan sols degraden l’entorn natural, sinó que afecten la imatge del poble i la qualitat de vida dels habitants.
“Cal incrementar els processos comunicatius amb el poble i fer-los més directes”
A més de les problemàtiques urbanístiques, mediambientals i de seguretat, els espais d’oci són una demanda creixent entre la població. Preguntada sobre l’oferta actual al Pas de la Casa, Pujol va assenyalar que es tracta d’una problemàtica que es pot extrapolar a tot el territori. La consellera va indicar que hi ha una manca d’instal·lacions i propostes d’oci, especialment visibles al Pas, on considera necessari “ampliar els espais destinats tant al jovent com a persones de totes les edats”.