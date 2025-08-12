Cursa
Encamp augmenta la subvenció de la Travessa Pas de la Casa fins als 8.500 euros
La prova comptarà amb la participació d'uns 330 corredors
Uns 330 corredors participaran en l'edició 2025 de la Travessa del Pas de la Casa aquest cap de setmana. Amb els dorsals exhaurits i una desena de participants en llista d'espera, la prova per excel·lència de la localitat encampadana torna amb novetats en el recorregut i amb una major subvenció. "Des del comú hem augmentat l'ajuda econòmica fins als 8.500 euros", ha revelat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Un suport "molt necessari" que ajudarà a l'expansió de la cursa.
Les inscripcions ja fa temps que estan tancades. La raó és que enguany s'han exhaurit totes les places disponibles, fet que omple d'orgull a l'organització i que demostra la consolidació i internacionalització de la cursa. "Tenim a molta gent d'Andorra que participarà, però també hi ha de vint nacionalitats més amb Espanya i França com a grans destacades", ha revelat el director de la cursa i creador de la Travessa del Pas de la Casa, Rui da Costa. En concret, un 30% seran corredors nacionals, mentre que el 70% serà internacional. Si bé la voluntat és poder arribar als 400 inscrits per a les pròximes edicions, Da Costa ha concretat que no es vol créixer molt més. "Volem prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat", ha confirmat. Molta gent comença a estar interessada a accedir-hi, sobretot després d'estar dins del calendari de la Copa d'Andorra i l'índex MTB internacional, però la premissa és clara: prioritzar un bon esdeveniment. La participació femenina també ha crescut fins al 40%, una xifra que s'ha de prendre com a referència, ja que "fa uns anys teníem que el 80% eren corredors masculins i el 20% eren corredores femenines".
Una altra de les novetats és la creació de la cursa Travessa Pas de la Casa Kids, adreçada als més petits amb un recorregut interurbà de 500 metres i sis metres d'elevació. Aquesta és una activitat gratuïta i no cronometrada que s'ha creat perquè "els nens també puguin gaudir del cap de setmana i de l'esport sense una pressió de competició". Pel que fa a la resta de recorreguts, s'han mantingut respecte a l'any passat amb l'Estany de tres quilòmetres, la Directa de cinc quilòmetres, l'Atenes de deu quilòmetres i, la prova reina de la cita, l'Envalira de 22 quilòmetres. No obstant això, Da Costa ha revelat que la directa ha hagut de passar de sis a cinc quilòmetres en aquesta edició per les obres que s'estan duent a terme a la pista directa 1 de Grandvalira.
L'esport, compromès amb el medi ambient
Da Costa ha aprofitat l'ocasió per mencionar que l'esdeveniment tindrà un vessant solidari amb el medi ambient. Per fomentar el reciclatge, hi haurà una 'eco-illa' per fomentar la separació dels residus, així com minimitzar la utilització d'ampolles de plàstic d'un sol ús amb la col·locació de diverses fonts d'aigua. A més, s'aprofitaran materials per reaprofitar-los en comptes de llançar-los i poder donar-li una segona vida.