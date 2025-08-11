CULTURA
Plena afluència a les quatre sessions de la ruta teatralitzada ‘De pont a pont’ a Escaldes
Les sortides de la ruta cultural De pont a pont, organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany per descobrir el patrimoni de la parròquia, han estat un èxit de públic. Segons xifres facilitades per la corporació, a les quatre sessions de vint persones que s’han celebrat durant el cap de setmana l’afluència ha estat del 100%.
La sortida guiada i teatralitzada descobreix als participants els dos ponts de pedra històrics de la part alta de la parròquia, el de la Tosca i el d’Engordany. Amb text d’Albert Roig, un total de deu actors professionals de l’escola de teatre Animal, una d’elles música d’acordió, i una nena, es posen a la pell de personatges de l’època (anys trenta), estudiats i molt acurats pel guionista, i apropen la història que s’amaga darrere dels dos ponts. Al final del recorregut, es va oferir un porró amb moscatell i carquinyolis als espectadors.