Canillo
La piscina del Palau de Gel reobre demà
Una empresa especialitzada ha segellat les canonades amb fuites
El Palau de Gel torna a tenir la piscina operativa a partir de demà després de reparar les fuites d'aigua detectades al juny. El comú de Canillo ha anunciat que la instal·lació reobre amb els horaris habituals de dilluns a dimecres de 7 a 14 hores per a natació esportiva i de 16 a 21 hores per a l'activitat lúdica Splash, amb els tres tobogans de 7 metres amb un recorregut de 53 metres. Mentre que dijous i divendres la natació esportiva es durà a terme de 7 a 11 hores i de 11 a 14 hores o de 16 a 21 hores es farà l'activitat lúdica Splash. Els caps de setmana l'obertura és a les 9 hores i el tancament a les 21 hores el dissabte i a les 20 hores el diumenge.
La corporació explica que una empresa especialitzada ha reparat els fuites i "ha segellat les canonades afectades amb una resina homologada, especialment formulada per evitar qualsevol reacció a la pell". La instal·lació va tancar el 25 de juny i des de llavors s'han fet les tasques per evitar les pèrdues d'aigua, feines generals de manteniment i desinfecció de l'espai i obres d'aïllament de la paret del fons de la piscina. El comú de Canillo destaca que gràcies a aquests treballs no s'haurà de fer el tancament tècnic habitual de tres setmanes al setembre.
PARRÒQUIES
Redacció