Esdeveniments
Obert el termini per participar en el concurs del Canillo Brilla
La segona edició es farà a l'aparcament del Prat de Sella
El comú de Canillo ha obert el termini per a la presentació d'ofertes per al concurs públic del Canillo Brilla. El concurs té com a objectiu seleccionar l’empresa encarregada de dissenyar, organitzar, executar i dirigir tècnicament la pròxima edició d’aquest espectacle nadalenc de llums i sons que transforma Canillo durant les festes de Nadal. Es tracta de la segona edició, després de l'èxit de la primera, que va rebre més de 26.700 visitants, i enguany se celebrarà a l'aparcament Prat de Sella. Les propostes es poden presentar fins al 5 de setembre a les deu del matí.
"Amb aquesta convocatòria, el comú reafirma la seva voluntat de fer créixer el Canillo Brilla, consolidant-lo com una experiència única al Principat i un reclam turístic de primer ordre", apunta la consellera de participació ciutadana, comunicació i innovació, Coia Torres.