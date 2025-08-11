CANILLO
Casa Federico s’inaugurarà el 19 d’octubre, per la Fira del bestiar
L’edifici històric del centre del poble acollirà una botiga de productes agrícoles i artesanals d’Andorra i l’Arieja
El comú de Canillo preveu inaugurar Casa Federico en la propera Fira del bestiar i de l’artesania, que aquest any se celebrarà el diumenge 19 d’octubre. Segons van confirmar fonts de la corporació, les obres de rehabilitació de l’immoble ja estan acabades i l’únic que falta en aquest moment per poder obrir-lo al públic és instal·lar-hi els mobles. L’edifici acollirà una botiga de productes agrícoles i de producció artesana d’Andorra i de l’Arieja i una sala d’exposicions. L’establiment serà gestionat per la societat del Palau de Gel, que des d’aquest estiu també s’encarrega d’explotar les altres atraccions turístiques de la parròquia, el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer.
El projecte de recuperació de Casa Federico va iniciar-se en el mandat comunal anterior, quan la corporació va adquirir l’immoble, catalogat com a bé de protecció. A finals del 2022 el comú va enderrocar una estructura adjacent a l’edifici datada de fa prop de 50 anys perquè no tenia valor històric.
En el marc d’aquests treballs també va netejar-se l’interior de la construcció, ja que s’hi havia acumulat molta pols i brutícia arran del desús. Situada a l’entrada a la callissa de Roda, just a tocar de la carretera general, la casa és un dels exemples més destacats de l’arquitectura tradicional de muntanya que encara es mantenen en peu al centre de Canillo i la primera de la història d’Andorra en què va instal·lar-se un molí de farina elèctric, encara conservat.
Obres
La reforma de l’edifici ha estat integral. Se n’han rehabilitat la coberta, la façana, el paviment, els murs de pedra i l’antic molí elèctric. També se n’ha modificat el forjat i s’hi ha instal·lat un sistema elèctric i calefacció, ja que no n’hi havia. A més, s’han reordenat els espais interiors i se’ls ha embellit amb l’objectiu de realçar la casa. El nou sistema d’il·luminació exterior permetrà fer-la més visible i singularitzar-la en l’entorn del centre històric durant la nit.
Gràcies a totes aquestes accions, Casa Federico passarà de ser un edifici més que quedava desapercebut per a la majoria de residents i estrangers a un atractiu, ja que s’integrarà en el circuit de propostes turístiques gestionades pel Palau de Gel i, per tant, es beneficiarà de l’interès pel pont tibetà i el Roc del Quer. Un element patrimonial de la parròquia fins ara pràcticament desconegut que començarà a rebre visitants abans del final d’any.
EL PROJECTE
- LA REHABILITACIÓ, PRÀCTICAMENT ACABADA. Les obres de rehabilitació de l’edifici històric del centre del poble ja estan gairebé acabades. L’únic que falta per poder-lo obrir al públic és instal·lar-hi els mobles.
- VENDA DE PRODUCTES AUTÒCTONS. L’edifici acollirà una botiga de productes agrícoles i de producció artesana d’Andorra i l’Arieja. El projecte el gestionarà la societat del Palau de Gel, que també s’encarrega del pont tibetà.
- UN PROJECTE INICIAT PEL DARRER COMÚ. El projecte de rehabilitació de Casa Federico va arrencar durant el darrer mandat comunal amb l’adquisició de l’edifici, on hi ha el primer molí de farina elèctric documentat a Andorra.