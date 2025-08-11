Medi ambient
Andorra la Vella recupera 67 quilos d'aliments amb la màquina d'àpats durant el juliol
El projecte treballat des del Casal Calones també ha estalviat més de 1.000 litres d'aigua
El comú d'Andorra la Vella ha recuperat 67 quilos d'aliments i estalviat més de 1.000 litres d'aigua gràcies a la màquina d'àpats elaborats amb excedents del Casal Calones. El projecte Rexcatering, impulsat pel comú amb la col·laboració de la fundació residuo cero i el suport de la plataforma aprofitem els aliments, ha aconseguit rescatar un total de 331 racions de menjar durant el juliol, xifra que correspon a un total de 67 quilos d'aliments.
L'impacte ambiental també ha estat molt positiu, ja que s'han estalviat més de 1.059 litres d'aigua (unes 110 dutxes) i gairebé 1.000 metres quadrats d'ús de sòl, així com evitat més de 430 quilos d'emissions de diòxid de carboni, l'equivalent a 198,6 litres de benzina. El comú apunta que tot plegat representa una eficiència econòmica estimada en prop de 2.000 euros.
La mitjana diària que la ciutadania ha pogut trobar a la màquina expenedora ha estat de 30 racions, amb un temps mitjà de buidatge de 7 hores, i un màxim de 24 hores per a alguna ració.
Plats elaborats amb excedents del Calones
