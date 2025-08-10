CANILLO
El festival Canillo Escènic Arts dobla l’afluència de públic en la quarta edició
La reubicació de funcions a l’amfiteatre ha permès augmentar el nombre d’espectadors
La quarta edició del Canillo Escènic Arts, celebrada entre el 2 i el 9 d’agost, ha experimentat un augment de públic qualificat d’espectacular per l’organització. “Estem molt contents, a nivell d’espectadors ha estat un èxit, no ha punxat cap”, va expressar el codirector de l’esdeveniment, Oriol Vilella, a tall de balanç del festival. I és que la totalitat dels espectacles han gaudit d’una afluència del 100%. Però no només això, sinó que en la majoria dels casos “s’han habilitat cadires supletòries i molta gent ha viscut les funcions dempeus mentre un gran nombre de nens estaven asseguts a terra”, va afegir Vilella. Un balanç que l’organització quantifica amb xifres que dupliquen la presència de públic respecte a l’any passat, quan s’hi van apropar entorn 20.000 persones, i, en alguns casos, fins i tot la podrien haver triplicat en certs espectacles.
Canvi d'espais
L’increment d’afluència rau, principalment, en la reubicació de funcions, com és el cas de l’amfiteatre, que disposa de més capacitat per acollir espectadors. Al nou espai, els espectacles teatrals han pogut passar des de les 300 persones acollides l’any passat fins a aproximadament les 600 enguany, segons xifres facilitades per l’organitzador. A l’escenari del Prat del Riu, i “fins i tot al Tarter, on es feia per primer cop, han vingut al voltant de 200 persones”, va afegir Vilella. Pel que fa a la nacionalitat del públic, estaria a la par entre residents i visitants. “Ha vingut molta gent de fora, però per ser agost també n’ha vingut molta d’aquí, sorprenentment”, va destacar Viella.
L’objectiu del festival és el “d’acostar les arts escèniques a tots els públics oferint espectacles per a tota la família en un entorn natural impressionant”, tal com va explicar Vilella. L’organitzador va destacar en aquesta línia l’alta qualitat dels espectacles, que s’han dut a terme en set punts de la parròquia. Les propostes han estat múltiples, des de ballet aeri, passant per contacontes i jocs, fins a comèdies satíriques o circ, totes cobertes amb un pressupost de 250.000 euros, dels quals 20.000 provinents d’Andorra Turisme i la resta, del comú.
En perspectiva de la propera edició, amb la consolidació en què es troba el festival com a cita cultural de referència al país, l’organització no es planteja canvis importants. “Veiem que funciona i ja començarem a valorar, però enguany estem molt contents”, va sentenciar Vilella.