Andorra la Vella adjudica treballs per al control de les crescudes de rius
El comú ha adjudicat a l'empresa Bioma el servei de manteniment
El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat a l'empresa Bioma el servei de manteniment i explotació de les estacions d’aforament automàtic dels cabals del riu de la Comella, del riu d’Enclar i de la font de la Birena. Es tracta d'uns aparells que mesuren els cabals dels rius per poder preveure possibles inundacions. Cal recordar que a través d'un acord entre les corporacions comunals i Protecció Civil es va procedir a la col·locació d'aquests mesuradors que serveixin d'alerta en cas de crescuda dels cursos fluvials.
L'edicte que ha publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el comú suposa que l'empresa adjudicatària rebrà 4.663 euros per dur a terme els treballs, 1.943 euros dels quals per a aquest 2025. La durada del contracte és d'un any, renovable fins a un màxim de sis.
La mateixa empresa ha resultat també adjudicatària del servei de manteniment de l’analitzador en continu d’arsènic situat a les instal·lacions dels dipòsits de la Birena per un import de 9.464 euros. Es tracta també d'una adjudicació per un any renovable anualment fins a un màxim de sis. L'empresa rebrà per a aquest 2025 un total de 6.489 euros.
Cal recordar amb relació a aquest dipòsit, que a principis d'any el comú va adjudicar per més de 100.000 euros la substitució del filtre de l'aigua. Es tracta d'una mena de sorra que conté òxid de ferro, el qual permet l'absorció d'arsènic de l'aigua per convertir-la en potable. Aquest medi filtrant va esgotant-se de manera directament proporcional a la quantitat d'aigua que es filtra. Cada any o any i mig s'ha de canviar per complir amb la legalitat que estableix el Govern i garantir la qualitat de l'aigua filtrada.