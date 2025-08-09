CANILLO
El Palau de Gel aposta per la cuina de proximitat i el producte local
El Palau de Gel, a Canillo, ha renovat completament la seva oferta gastronòmica amb una proposta centrada en el producte local i els sabors del territori. La nova carta inclou plats tradicionals, opcions veganes i saludables, així com un menú infantil, i tots els plats es poden adaptar a dietes especials per a aquelles persones que ho necessitin. També s’hi ofereix aigua de l’aixeta de manera gratuïta.
Com a novetat destacada, els dies 9, 14, 15 i 16 d’agost s’estrena el Menú patinatge, una experiència que combina sopar i accés a la pista de gel, pensada per a tots els públics. El sopar també es pot fer de manera independent sense participar en l’activitat prèvia.
Segons la directora del centre, Sira Puig, la nova etapa vol convertir la cafeteria en “un espai de trobada per gaudir del bon menjar, la cultura i la companyia”, amb una carta “viva i arrelada al territori”, apostant pels productes de quilòmetre zero.