ESCALDES-ENGORDANY
Els permisos d’ocupació de la via es gestionaran millor en 72 hores
L’ampliació del límit temporal per demanar l’autorització d’un a tres dies permetrà planificar millor els possibles impactes en la mobilitat
L’increment de l’antelació mínima per sol·licitar autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública d’un a tres dies permetrà gestionar millor els permisos. Segons van explicar ahir al Diari fonts de la corporació escaldenca, l’ocupació de la via pública pot tenir implicacions rellevants per a la mobilitat, ja que pot obligar a tallar el trànsit, retirar vehicles del carrer, canviar el recorregut de línies de transport nacional o escolar i tancar voravies. Prendre totes aquestes decisions requereix una bona planificació i haver de resoldre les autoritzacions d’un dia a l’altre pot ser problemàtic. Els canvis en el límit temporal de 24 a 72 hores van entrar en vigor dimecres d’aquesta setmana.
Empresaris de la construcció van alertar aquesta setmana que les condicions no s’ajusten al funcionament de les obres. El comú recorda que les sol·licituds que poden afectar el trànsit han de ser aprovades o denegades pel departament de Mobilitat en un termini màxim de cinc dies (en acabar el període el silenci administratiu s’interpreta a favor de l’administrat). Si també s’ocupa la via de nit, les sol·licituds també han de tenir el vistiplau del ministeri d’Interior. En aquest cas, el termini màxim és de deu dies. Sigui com sigui, les sol·licituds no poden ser aprovades només amb el beneplàcit del comú.
El comú pot obligar a retirar contenidors a la nit per seguretat
D’altra banda, el comú va informar que en l’últim mig any –des del febrer– ha rebut un total de 1.274 sol·licituds d’ocupació temporal de la via pública. D’aquestes, 1.106 han estat resoltes, mentre que la resta han estat retirades pels mateixos sol·licitants abans que se’n completés tot el procés de tramitació per la raó que sigui. Els motius principals d’ocupació temporal de la via pública són la realització d’obres menors i majors, les operacions de càrrega o descàrrega comercial, els serveis de mudances, els esdeveniments culturals, socials i esportius, i l’emplaçament temporal de contenidors, tanques d’obra, bastides i grues d’obra o altres elements necessaris per a l’activitat de la construcció, entre d’altres.
Seguretat
Finalment, fonts comunals també van remarcar que el servei de Circulació pot obligar els constructors a retirar del carrer els contenidors durant la nit. Tot i que aquest punt no està regulat específicament en cap ordinació, els encarregats de gestionar les sol·licituds tenen la potestat per prendre aquesta decisió si és necessari per mantenir la seguretat i l’ordre públic.
Els canvis introduïts a la normativa afecten els articles 18 i 19 de l’ordinació tributària i van publicar-se dimecres d’aquesta setmana al BOPA després de ser aprovats en junta de govern i, posteriorment, en consell de comú.