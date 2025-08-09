CANILLO
La direcció del Canillo Escènic Arts afirma que es van prendre mesures de prevenció d’incendis
El codirector remarca que tot el procés de muntatge es va fer amb el vistiplau dels Bombers i de Protecció Civil.
L’organització del Canillo Escènic Arts assegura que el muntatge de l’espectacle de foc a l’antic càmping Pla es va fer sota la supervisió de Protecció Civil i dels Bombers, que van revisar personalment les instal·lacions abans de donar-hi el vistiplau. El codirector de l’esdeveniment, Oriol Vilella, ha explicat al Diari que les mesures de seguretat per prevenir qualsevol incident eren prioritàries i que, a més, “hi havia vuit encarregats de l’espectacle recorrent la zona per assegurar-se que tot estigués correcte”.
Vilella també ha remarcat que l’espectacle s’ha planificat durant un any sencer i que la companyia responsable dels focs compta amb una àmplia experiència internacional contrastada.