EL PAS DE LA CASA
El comú rectifica i millora l’accés als restaurants afectats per les obres
El senyal de prohibit el pas confonia els turistes, que no pujaven pel carrer afectat
El comú va reaccionar ahir mateix a les queixes d’un grup de restaurants del Pas que van patir una retallada dràstica en els negocis a conseqüència dels treballs de remodelació de l’avinguda d’Encamp. Per solucionar la principal preocupació dels establiments i permetre l’accés a la zona del trànsit rodat, es va retirar el senyal de prohibit el pas situada a la rotonda del carrer Major. Alhora, es va revisar la senyalització amb la voluntat de fer-la més comprensible, indicant clarament l’accés i la zona d’aparcament, per evitar que es malinterpreti que el carrer està tallat. En paral·lel, s’ha reforçat la presència del servei de circulació per facilitar la informació i la mobilitat al poble. El comú va explicar que té la voluntat d’“adaptar-se i posar en marxa els mecanismes necessaris per disminuir al màxim l’impacte” de les obres d’embelliment del carrer. Els projectes d’aquest tipus, va dir, tenen una repercussió positiva en els centres urbans. A més, va afegir que els treballs han comportat una reducció a un únic carril en un tram de l’avinguda, i que l’accés al carrer s’ha reconduït pel carrer Sant Jordi per evitar col·lapses en hores punta.
El tall de circulació havia generat confusió entre els turistes, que evitaven pujar per l’avinguda pensant que no s’hi podia circular i, en conseqüència, l’afluència de clients en els locals situats en aquest carrer va caure fins al 50% en alguns casos. Els propietaris dels restaurants de la zona havien denunciat públicament les pèrdues econòmiques que els estava comportant la decisió del comú de perimetrar els treballs sense conèixer el perjudici que els estava causant.