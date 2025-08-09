CANILLO
Alerta per la manca de seguretat a l'espectacle de foc del Canillo Escènic Arts
Un veí alerta de la proximitat de les flames amb diferents materials combustibles i la falta d'operatius de seguretat a l'antic Càmping Pla
L’antic càmping Pla es va convertir ahir en un gran espectacle de foc que va captivar el públic dins del marc del Canillo Escènic Arts. No obstant això, alguns veïns de la zona van viure una situació ben diferent. Les flames s’acostaven a branques i fulles seques que no es van retirar abans de l'espectacle, hi havia focs encesos a pocs metres del bosc de Concòrdia i, sobretot, es detectava una manca de mesures de seguretat.
Segons un veí que ha denunciat els fets, només hi havia un extintor col·locat darrere d’unes flames situades a escassos centímetres d’un munt de troncs secs que, en cas d’incendiar-se, haurien dificultat molt l’accés a l’aparell.
Aquest veí, que va gravar la situació, també va denunciar que no hi havia cap operatiu dels bombers ni de Protecció Civil per controlar possibles incidents i que, a més, l’espectacle es va dur a terme a uns cent metres d’un dipòsit de gas que alimenta la calefacció d’una urbanització propera.
L’home, resident a Canillo i a la mateixa zona, ha lamentat que es programin espectacles sense la preparació necessària —com la retirada de materials inflamables, com fulles i troncs secs— i, encara més, en un moment en què les alertes per risc d’incendi es troben en un punt àlgid arreu del país.