ENCAMP
Restaurants del Pas denuncien la davallada de clients per les obres
Els treballs de remodelació de l’avinguda d’Encamp han suprimit les places de pàrquing de la zona blava i han restringit l’accés als vehicles
La remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa està tenint un fort impacte en el dia a dia dels restaurants. Les obres han comportat restriccions importants, com ara la prohibició de circular en vehicle per la via i la supressió de les places d’aparcament en zona blava, fet que ha generat inquietud entre els propietaris dels locals, que denuncien una pèrdua de clients i de vendes.
Els restauradors critiquen la manca de comunicació per part del comú, la falta de mesures compensatòries i els efectes econòmics que ja estan notant. “Ens van dir explícitament a la reunió que no tancarien l’accés a l’avinguda i ho han fet”, lamenta una restauradora. Segons la dona, el nou sentit prohibit des de la rotonda del carrer Major “ens està perjudicant. La gent no puja aquest carrer”. Malgrat que les obres no comencen fins passat l’encreuament amb el carrer Catalunya, ja des de la rotonda el trànsit està prohibit en sentit pujada. Una altra propietària remarca que el cap de setmana, quan s’intensifica l’activitat turística, la zona d’aparcament continua tancada tot i la inactivitat de les màquines. A més, els afectats també assenyalen com a causa les conseqüències inevitables de les reformes, com ara el soroll i la pols, que “allunyen la clientela”, perquè, “no és agradable dinar amb aquest soroll”.
L’impacte econòmic negatiu és percebut amb unanimitat i se suma al context de davallada en l’afluència turística que afecta el poble. “Si el Pas, en general, ha notat una baixada en vendes del 20%, nosaltres, els restaurants d’aquest carrer, l’hem notat d’un 50%”, afirma el propietari d’una pizzeria.
L’homogeneïtzació de les terrasses no agrada a tots els restauradors
Les obres es van plantejar amb l’objectiu de modernitzar l’espai urbà i les actuacions inclouen facilitar l’accés a les arcades, col·locar nou mobiliari i homogeneïtzar les terrasses. Les veus conciliadores dins el sector veuen amb bons ulls els objectius de la reforma, sempre que s’apliquin mesures que permetin alleujar els efectes a curt termini. “Jo hi estic a favor perquè es tracta d’apujar el nivell i a llarg termini ens afavorirà”, reconeix un restaurador, tot i remarcar que “el sentit prohibit que han posat a la rotonda també ens està afectant”. Un altre propietari coincideix en aquesta línia i comenta que “és una bona idea millorar la imatge del poble i fer coses boniques, però també estaria bé tenir una compensació, perquè les obres afecten el turisme i la quantitat de clients que es poden atendre”.
L’impacte econòmica és percebutper tots els locals del carrer
Terrasses noves
Les modificacions de les terrasses per homogeneïtzar-les també han generat preocupació. Els propietaris hauran de pagar les reformes de les balconades, sovint en contra de la seva voluntat. “No hem tingut elecció. Si haguéssim pogut escollir, no canviaríem la terrassa. Ens agrada tal com és, la cuidem molt, cada any la pintem i dona personalitat al nostre local”, defensa una restauradora.
El comú va anunciar al febrer, en el marc d’una reunió informativa, que s’intentarà facilitar la reforma de les terrasses als establiments, amb permisos d’ocupació més llargs i bonificacions de la taxa. Tot i això, alguns propietaris es mantenen escèptics. “Els que tenim terrasses boniques no les volem canviar. Deixarem de tenir el nostre mobiliari característic”, asseguren. Aquests canvis, però, s’executaran durant la segona fase de les obres, que està prevista per a la primavera del 2026, un cop estigui enllestida la part de l’avinguda que dona a pistes.