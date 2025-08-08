Successos

Els bombers retiren elements d'una façana de Sant Julià

La intervenció s'ha fet per prevenir que puguin caure a la via pública

Els bombers treballant en l'edifici de Sant Julià per retirar pedres de la façanaV. F.

Els bombers han treballat aquest matí en la retirada d'elements d'una façana de Sant Julià amb risc de caure. Una dotació del cos d'emergència s'ha desplaçat fins a un edifici de l'avinguda Francesc Cairat per treure les parts que representaven un perill perquè podien fer mal a algú si es precipitaven al carrer, segons han explicat des del cos. 

Els objectes no han arribat a caure a la via pública i el servei s'ha fet per prevenció. Els treballs dels bombers han obligat a modificar la circulació durant una estona per la col·locació d'un camió grua des del qual els agents s'han enfilat fins al quart pis. 

Els bombers retirant del bloc de l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià elements de la façanaV. F.

