Successos
Els bombers retiren elements d'una façana de Sant Julià
La intervenció s'ha fet per prevenir que puguin caure a la via pública
Els bombers han treballat aquest matí en la retirada d'elements d'una façana de Sant Julià amb risc de caure. Una dotació del cos d'emergència s'ha desplaçat fins a un edifici de l'avinguda Francesc Cairat per treure les parts que representaven un perill perquè podien fer mal a algú si es precipitaven al carrer, segons han explicat des del cos.
Els objectes no han arribat a caure a la via pública i el servei s'ha fet per prevenció. Els treballs dels bombers han obligat a modificar la circulació durant una estona per la col·locació d'un camió grua des del qual els agents s'han enfilat fins al quart pis.