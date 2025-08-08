SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú recupera la gestió de la instal·lació fotovoltaica
El comú de Sant Julià recupera la concessió administrativa atorgada el 2021 per a la instal·lació i explotació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica a la coberta del Centre Cultural Lauredià, després que l’empresa adjudicatària incomplís les obligacions establertes al contracte.
La superfície de la planta és de 800 metres quadrats
El consistori recupera així la plena gestió de la instal·lació, amb una superfície de 800 metres quadrats, que es posarà en funcionament els pròxims mesos. La infraestructura permetrà generar energia verda, en el marc d’una aposta per fer més sostenibles i autosuficients els edificis públics.
L’acció s’inscriu dins del pla comunal amb la voluntat que en un futur altres espais o edificis públics també puguin acollir instal·lacions similars de producció d’energia neta.