Energies renovables
Sant Julià recupera la concessió de la planta fotovoltaica del Centre Cultural Lauredià
La instal·lació compta amb una superfície de 800 metres quadrats, que permetrà generar energia verda
El comú de Sant Julià de Lòria ha recuperat la concessió administrativa, atorgada el 2021, per a la instal·lació i explotació d'una planta fotovoltaica, després que l'empresa adjudicatària incomplís les obligacions estipulades al contracte, segons informa l'administració parroquial.
La instal·lació compta amb una superfície de 800 metres quadrats, que permetrà generar energia verda, en una aposta per fer més sostenibles i autosuficients els edificis públics de la parròquia. La instal·lació est posarà en funcionament durant els pròxims mesos.