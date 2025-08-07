Encamp
Oberta la convocatòria pel 16è premi de Narrativa Fantàstica i de Terror
El concurs està adreçat a residents d’Andorra, de l’Alt Urgell, la Cerdanya, l’Arieja i els Pirineus Orientals
El Comú d’Encamp ha obert la convocatòria de la 16a edició del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror, adreçat a residents d’Andorra, de l’Alt Urgell, la Cerdanya, l’Arieja i els Pirineus Orientals. El certamen compta amb tres categories: cadet (de 12 a 14 anys), jove (de 15 a 17) i adults (a partir de 18), i ofereix premis que van des de lots de llibres i vals de compra fins a 400 euros en metàl·lic. Els relats, en català i inèdits, es poden presentar fins al 31 d’octubre, i el jurat valorarà especialment l’originalitat i la qualitat literària. Els textos es publicaran al web del comú i els guardons es lliuraran el 16 de desembre a la Biblioteca Comunal d’Encamp.