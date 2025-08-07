ESCALDES-ENGORDANY
Constructors critiquen que ocupar la via s’ha de demanar 72 hores abans
La modificació per part del comú del límit temporal d’un a tres dies inquieta els empresaris del sector, ja que les noves condicions no s’ajusten al funcionament de les obres
El comú d’Escaldes-Engordany va recordar ahir al sector de la construcció que les autoritzacions d’ocupació de la via pública temporal hauran de sol·licitar-se a partir d’ara amb una antelació mínima de tres dies. Fins ara el límit temporal era de 24 hores.
Empresaris del ram van lamentar al Diari que el canvi els perjudica, ja que les noves condicions no s’ajusten al funcionament de les obres, i van reclamar més flexibilitat a la corporació. El comú d’Andorra la Vella, argumenten, també estableix una antelació mínima de 72 hores, però alhora es compromet a gestionar les sol·licituds presentades més tard encara que no en garanteixi una resolució favorable. Els constructors ja han fet arribar les seves queixes al comú i esperen que siguin ateses.
La modificació dels articles 18 i 19 de l’ordinació tributària va entrar en vigor ahir, el mateix dia en què va publicar-se al BOPA. Els canvis afecten l’ocupació de la via pública per a la realització d’obres menors i majors, les operacions de càrrega o descàrrega comercial, els serveis de mudances, els esdeveniments culturals, socials i esportius, i l’emplaçament temporal de contenidors, tanques d’obra, bastides i grues d’obra o altres elements necessaris per a l’activitat de la construcció.
Els constructors consultats recorden que les sol·licituds d’ocupació fetes pels comuns solen ser ateses per la mateixa administració immediatament, sovint en un període inferior a 24. És per això que també reclamen més mà esquerra a la corporació perquè les normes no s’interpretin de manera legalista.
Condicions
D’altra banda, un dels constructors consultats també alerta que el servei de Circulació del comú escaldenc l’ha autoritzat a ocupar la via pública amb contenidors amb la condició que els ha de retirar durant la nit. Aquest fet denuncia, el perjudica perquè li dificulta la feina. Cal tenir en compte, a més, que els diferents tipus de runa s’han de separar, fet que obliga els constructors a disposar de diversos contenidors. Tot plegat és un factor més que contribueix a incrementar els costos de construcció i fa apujar el preu final de l’habitatge, alerta aquest empresari.
El preu per ocupar la via pública amb un contenidor per a dipòsit temporal de runa i enderrocs provinents d’obres és de 19,75 euros per contenidor per dia. Per als contenidors tipus sac, el preu és de 5,90 euros per unitat i dia. Per ocupar un carrer, una vorera o una calçada per a obres majors i menors cal pagar 0,20 euros per metre quadrat i hora. En cas de tancament que impedeixi circular, es cobrarà el nombre de metres quadrats totals del carrer, la calçada o la vorera a un preu d’1,35 euros per metre quadrat i dia.
LES QUEIXES
- L'ANTELACIÓ MÍNIMA PASSA D'UN A TRES DIES. Les autoritzacions d’ocupació de la via pública temporal hauran de sol·licitar-se amb una antelació de tres dies. Fins ara era de 24 hores.
- OBRES I EMPLAÇAMENT DE CONTENIDORS. Els canvis afecten les obres menors i majors, les operacions de càrrega i descàrrega i l’emplaçament de contenidors, entre altres.
- CONDICIONS ESPECIALS PER A UN PROJECTE. Un dels constructors lamenta que l’obliguin a retirar els contenidors durant la nit en projectes que té en marxa, ja que n’incrementa els costos.