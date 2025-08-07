TURISME
El coll d’Ordino estrena una nova zona de serveis turístics
El comú d’Ordino va inaugurar ahir al coll d’Ordino una food truck sostenible i una caseta d’informació turística pensades per oferir serveis sense alterar el paisatge natural. “El coll d’Ordino és una de les portes d’entrada més significatives a la nostra vall”, va explicar el conseller de Turisme i Dinamització ordinenc, Jordi Serracanta.
El punt d'informació turística ja atès 1.400 consultes
La food truck és gestionada per una societat privada i funciona amb plaques solars, dipòsits d’aigua potable i sistemes autònoms. L’espai exterior utilitza materials reutilitzats com palets, bobines de cable i fars de palla. Fins al 16 de setembre obre cada dia de 10 a 18 hores i després només caps de setmana. També s’ha traslladat al coll el punt d’informació turística abans situat a Arans, que ja ha atès “prop de 1.400 consultes”, segons Serracanta.