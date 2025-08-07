Andorra la Vella
L'aparcament de CanRodes amb 144 places
El pàrquing disposarà de dues zones per autocaravanes
L'aparcament de CanRodes ha obert amb 144 places per a cotxes i motocicletes, on s'inclouen també places per a discapacitats i vehicles elèctrics. Així ho ha explicat el conseller de circulació i aparcaments del Comú d'Andorra la Vella, Xavier Surana. A més, s'han habilitat dues zones d'aparcament per a autocaravanes, una de rotació i una altra de pupil·latge.
Surana ha assenyalat que entre altres serveis, la mini deixalleria estarà oberta a partir de demà i la zona verda, juntament amb el parc de gossos al setembre. Un espai que s'ha dividit en tres zones per tal que "no sigui necessari barrejar els gossos petits amb els grans", ha assegurat Surana.
El nou aparcament està situat a l'Antic Camí Ral i té accés per la rotonda de la Borda Bastida, a l'avinguda Santa Coloma.