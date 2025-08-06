Medi Ambient
El sanejament del bestiar de Canillo reuneix més de 200 caps de boví
L’actuació, organitzada pel Ministeri de Medi Ambient, ha inclòs la vacunació i el control sanitari dels animals
El sanejament anual de la cabana bovina de Canillo ha reunit aquest dimecres més de 200 caps de bestiar als terrenys de la Solana del Forn. L’actuació, organitzada pel Ministeri de Medi Ambient, ha inclòs la vacunació i el control sanitari dels animals procedents de les set explotacions ramaderes de la parròquia.
El cònsol menor, Marc Casal, ha destacat la importància de l’acte com a espai de trobada del sector i ha reafirmat el suport del comú a la ramaderia. També hi han assistit diversos consellers comunals, així com el responsable d’Agricultura, Sebastià Plaza, que ha subratllat la bona salut del sector amb xifres estables any rere any. El sanejament precedeix el tradicional trasllat del bestiar cap a la Vall d’Incles, on pasturarà fins a la tardor.