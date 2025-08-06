Andorra la Vella
La millora de la captació de les fonts de la Rotonda s'iniciarà a mitjan setembre
Els treballs permetran reduir costos de manteniment i també poder fer altres tipus de coreografies
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que un cop finalitzat el festival FestXic!, on s'oferiran dos espectacles de llums i aigua especialment pensats en els més petits, començaran els treballs per a fer una nova captació d'aigua a les fonts de la Rotonda, que permetran reduir costos de manteniment i també poder fer altres tipus de coreografies, ja que es podran preparar "amb més temps" perquè es tindrà "més capacitat d'aigua". González ha manifestat que caldrà avaluar si els espectacles s'hauran d'aturar després del FestXic! o si és possible, inicialment, continuar amb els passis, ja que pot ser que les obres no tinguin afectació "al principi" sobre el funcionament de la maquinària. El cònsol major d'Andorra la Vella ha recordat que si bé les fonts no és un projecte que compartien un cop van arribar a la majoria han tingut "la voluntat" de promocionar-les "al màxim".
El comú d'Andorra la Vella va adjudicar els treballs de millora del sistema de captació d'aigua de les fonts de la Rotonda per tal d'evitar els problemes de manteniment que havien sorgit. L'adjudicació va recaure en l'empresa AGFS, SA per un import global de 142.988 euros. L'objectiu és que l'aigua que entri pels circuits de la instal·lació sigui més cristal·lina i es faciliti el seu manteniment, ja que la terbolesa de l'aigua del riu comporta complicacions per a les empreses encarregades de dur a terme la neteja dels filtres.
D'altra banda, el mandatari comunal ha explicat que la negociació per fer front a la reparació de l’avaria que van patir les fonts de la Rotonda “va acabar bé” ja que no va ser necessària la intervenció de les assegurances perquè “no s’havia fet la recepció de l’obra i per tant, va entrar dins del costos que tenia la constructora”.