La Massana
El comú destina 149.000 euros a la clausura de l'abocador de terres de Beixalís
L'espai va tancar el 2022 per a obres privades
El comú de la Massana invertirà 148.911,07 euros en les obres d'adequació i clausura de l'abocador de terres de la Collada de Beixalís. L'adjudicació s'ha fet a l'UTE Abocador de Beixalís en un procediment de contractació directa negociat sense publicitat, segons es publica al BOPA avui.
L'edicte indica que el termini d'execució dels treballs és fins a la clausura de l'abocador de Beixalís, segons l'acord adoptat per la junta de govern del comú massanenc el passat 30 de juliol.
L'abocador de terres de Beixalís va tancar oficialment el novembre del 2022 per a obres privades i es va mantenir operatiu per acollir les terres generades de la construcció del vial de la Massana, segons va anunciar el comú al moment del tancament de l'espai. El dipòsit de terres va estar obert durant quinze anys.
Redacció