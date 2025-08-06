Andorra la Vella
Comença una nova edició de Ritmes, capital musical
La desena edició de Ritmes, capital musical, va arrencar ahir amb Dos pájaros al vuelo (un tribut a Sabina i Serrat), en un escenari que “ja s’ha convertit en un punt de trobada imprescindible de l’estiu”, segons el comú: l’aparcament de La Vinyeta. Cada dimarts i dijous a dos quarts de vuit se celebraran concerts per a públic adult i el dilluns hi haurà actuacions per a tota la família al carrer Callaueta, entre les cinc i les sis. Enguany el cicle acollirà concerts amb estils per a tots els gustos, des de tributs i homenatges fins a jazz, blues i versions dels anys 50 fins a l’actualitat.