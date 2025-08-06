Turisme
El coll d'Ordino estrena una 'foodtruck' sostenible
El comú vol dinamitzar un dels punts d’accés més rellevants a la vall i millorar l’experiència dels excursionistes, ciclistes i turistes que hi passen
El comú d’Ordino ha inaugurat al coll d'Ordino, una ‘foodtruck’ de fusta sostenible i integrada amb l’entorn, i una caseta d’informació turística pensada per oferir serveis als visitants sense alterar el paisatge natural. Amb aquesta iniciativa, el comú vol dinamitzar un dels punts d’accés més rellevants a la vall i millorar l’experiència dels excursionistes, ciclistes i turistes que hi passen. “El coll d’Ordino és una de les portes d’entrada més significatives a la nostra vall, i creiem que calia reforçar la informació disponible per a tots els públics”, ha explicat el conseller de Turisme i Dinamització ordinenc, Jordi Serracanta.
La ‘foodtruck’ és gestionada per una societat privada amb concessió anual, renovable fins a un màxim de sis anys. Ha estat dissenyada sota criteris estrictes de sostenibilitat, d’acord amb el fet que Ordino forma part de la reserva de la biosfera.
“Una de les condicions del plec de bases era que la instal·lació fos totalment autònoma i sostenible”, explica el gerent de l’empresa responsable, Claudi Leite. Per aquest motiu, la ‘foodtruck’ funciona principalment amb plaques solars i només utilitza un grup electrogen de suport en casos puntuals. També incorpora dipòsits d’aigua potable, un sistema de recollida d’aigües grises i pot operar sense connexions externes de llum o aigua corrent.
L’espai exterior s’ha concebut amb materials reutilitzats com: palets, bobines de cable i fars de palla, amb una estètica rústica i respectuosa amb el medi. “El primer dia ja vam tenir força afluència, i hem vist com molts visitants fan una parada per fer un refrigeri i gaudir de les vistes”, comenta Leite.
Actualment, la ‘foodtruck’ obre cada dia de 10 a 18 hores fins al 16 de setembre, tot i que es planteja un ajustament d’horari d'11 a 19 hores per adaptar-se millor als fluxos de visitants. A partir del 17 de setembre i fins al 2 de novembre, l’obertura serà només els caps de setmana, i de cara a l’hivern, s’estudien possibles activitats complementàries, segons ha avançat Leite.
També s’ha traslladat al coll d'Ordino el punt d’informació turística que abans es trobava a Arans. Aquesta nova ubicació té un major trànsit de visitants, i es permet oferir dades útils sobre rutes de senderisme, museus i activitats culturals a la vall. “Des de la seva reubicació ja hem atès prop de 1.400 consultes, moltes relacionades amb excursions i activitats dins la parròquia, però també sobre espais destacats com el roc del Quer o el pont tibetà”, ha assenyalat Serracanta.