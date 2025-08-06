Esdeveniments
Andorra la Vella acull el Festxic el 12 i el 13 de setembre
Hi haurà teatre, concerts i tallers de manualitats per als més petits
La capital acollirà el 12 i 13 de setembre el Festxic, el primer festival familiar d'Andorra. En quatre punts de la ciutat (el carrer Callaueta, el Parc Central, l'auditori del Centre de Congressos i la plaça de la Rotonda) s'organitzaran espectacles de teatre, concerts i tallers de manualitats. A més, divendres i dissabte a dos quarts de nou hi haurà un espectacle únic per als més petits a les fonts de la Rotonda. La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat en la roda de premsa de presentació de l'esdeveniment que es tracta del primer festival al país pensat només per a infants i famílies.