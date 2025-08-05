LA MASSANA
El jazz, protagonista del concert d’aquesta setmana dels Capvespres d’Estiu
El cicle Capvespres d’Estiu continua amb una proposta musical especial. Dijous a les vuit del vespre l’església de Sant Climent de Pal acollirà el concert del duet format per David Pérez i Elisabeth Downs, que oferiran una fusió de guitarra elèctrica i flauta travessera clàssica. El repertori inclou estàndards del jazz, bossa nova, melodies irlandeses i bandes sonores de cinema. Aquesta col·laboració artística neix de la voluntat compartida d’apropar el jazz a tots els públics, en un entorn privilegiat com és el temple romànic de Pal.
A més, el comú manté la seva aposta per les activitats infantils amb una nova sessió dels Dimecres de Xics. Demà, de dos quarts de sis a dos quarts de vuit, el parc del Prat Gran acollirà una tarda de jocs gegants d’aigua a càrrec de Ludiespai. Si fa mal temps, l’activitat es traslladarà a la sala de la Closeta.