REPORTATGE
Fal·lera paellera
Més d’un miler de comensals no van dubtar a fer més de mitja hora de cua sota un sol de justícia per tastar una ració en l’arrossada de la Festa Major d’Andorra la Vella
Hi ha un principi invariable conegut per tots els polítics locals: si reparteixes menjar gratuïtament (o a un preu simbòlic), tens l’èxit assegurat. L’arrossada tradicional de la Festa Major d’Andorra la Vella va tornar a confirmar ahir que no hi ha res més popular que un bon dinar de germanor.
En total van servir-se més d’un miler de racions de paella valenciana (la clàssica, amb pollastre, conill, mongeta verda i garrofó). Hi havia tanta gana que els comensals no van dubtar a fer cua durant més de mitja hora sota un sol de justícia. Treballadors del comú anaven amunt i avall repartint barrets de palla. “Hem de cuidar els que no poden estar a l’ombra”, va apuntar la cònsol menor, Olalla Losada.
Losada defensa que ara hi ha més espai d'ombra a la plaça
De fet, molts veïns de la parròquia van demanar als responsables comunals que hi hagi més zones d’ombra a la nova plaça del Poble. Losada, per la seva part, va assegurar que els nous tendals generen una superfície més gran protegida del sol que l’antiga estructura en forma de ferradura, tot i que a priori pugui semblar el contrari: “En aquesta nova plaça hem pogut encabir 800 persones a l’ombra, mentre que abans sota l’antiga ferradura només en cabien 500.” Losada també va recordar que cal “vigilar molt” amb les estructures que es col·loquen a la plaça, ja que hi ha forts corrents d’aire i, per tant, un element mal fixat podria comportar riscos per a la seguretat. Tot i això, va afirmar que es tindran en compte totes les propostes i s’estudiarà si poden encabir-se a la plaça.
De tot arreu
Com és habitual, una part significativa dels comensals no eren veïns de la parròquia. Els treballadors del comú, segons van explicar al Diari, van atendre, entre d’altres, una parella de jubilats de Rubí, una família d’Alcalá de Henares i fins i tot un home ucraïnès. Per Festa Major, molts andorrans tenen el costum de fer les maletes i anar-se’n uns dies a la platja de vacances. Els actes festius són tant una celebració local, per a la gent de la ciutat, com un reclam turístic.
Tot i això, el comú fa un balanç molt positiu de la participació en els actes de la Festa Major. Tot i que encara cal recollir totes les dades i les opinions dels ciutadans mitjançant una enquesta, la cònsol menor va destacar que les activitats han tingut “molt bona acollida”. Com a exemple, va apuntar que cada dia “han passat unes 700 persones pels inflables del Parc Central” i que, en el concurs de pesca de diumenge, van capturar-se unes 1.400 truites. La Festa Major va culminar ahir a la nit amb el concert del cantautor català Nil Moliner a la plaça Guillemó.