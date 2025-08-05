Celebració
Encamp celebra la Festa Major del 14 al 16 d’agost amb tres dies plens d’activitats
La parròquia ha preparat una programació variada pensada per a tots els públics
Encamp viurà la Festa Major 2025 del 14 al 16 d’agost, amb una programació variada per a tots els públics que combinarà tradició, música en directe, activitats infantils i propostes lúdiques. El programa començarà el dijous 14 amb la cercavila de la xaranga “Tokem x tu”, el Sopar del Jovent (amb inscripció prèvia) i una nit de discomòbil amb DJ Cassany, Montalvo i Robznow.
El divendres 15, hi haurà concurs de pesca, inflables infantils, la missa solemne de la Mare de Déu, festa de l’escuma i actuacions musicals amb Fusión Tercet, Fugados de Alcatraz i la festa “Els 40 On Tour”. La festa es clourà el dissabte 16 amb més inflables, la missa de Sant Roc, un homenatge a la gent gran i un vespreig musical amb DJ Cassany i DJ Tunyiix a la plaça de Sant Miquel.