Andorra la Vella
Comença una nova edició de 'Ritmes, capital musical'
L'aparcament de La Vinyeta acollirà concerts per a adults cada dimarts i dijous
La desena edició de 'Ritmes, capital musical', dona el tret de sortida, aquest dimarts amb 'Dos pájaros al vuelo' (un tribut a Sabina i Serrat), en un escenari que "ja s'ha convertit en un punt de trobada imprescindible de l'estiu", l'aparcament de La Vinyeta. Cada dimarts i dijous a les 19:30 se celebraran concerts per a públic adult i els dilluns hi haurà actuacions per a tota la família al carrer Callaueta, entre les 17 i les 18 hores.
Enguany el cicle acollirà concerts amb estils per a tots els gustos, des de tributs i homenatges fins a jazz, blues i versions dels anys 50 fins a l'actualitat.