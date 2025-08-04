SANT JULIÀ DE LÒRIA
La residència universitària es traurà a concurs a l’inici de l’any que ve
El plec de bases establirà que el preu de les habitacions no superi l’import màxim proposat pels estudiants en una enquesta de l’UdA
El comú de Sant Julià de Lòria preveu treure a concurs la concessió de la construcció i gestió de la residència universitària a començament de l’any vinent. “El que volem concessionar és l’ús de l’edifici i l’obra. Qui el vulgui explotar haurà d’assumir la inversió i proposar un cànon per al comú i un període de concessió”, explica al Diari el cònsol major lauredià, Cerni Cairat. Paral·lelament, la corporació treballa en un pla de viabilitat econòmica de l’equipament, que s’adjuntarà al plec de bases com és obligatori en processos de concessió.
Tot i que el projecte encara està en una fase “molt preliminar”, el mandatari va confirmar que ja hi ha empreses nacionals i de l’estranger que s’hi han mostrat interessades. “Un dels punts més importants” que es fixaran en el plec de bases del concurs serà el preu del lloguer de les habitacions per a estudiants. Cairat va confirmar que els imports aniran en la línia dels resultats de l’estudi de mercat sobre la residència fet per la Universitat d’Andorra a començament d’aquest any. Per tant, els preus podrien oscil·lar entre 300 i 600 euros.
Fer les coses bé
Cairat defensa que el projecte ha avançat a poc a poc perquè el comú vol fer les coses com toca. “No té sentit voler córrer massa per acabar tenint una residència universitària infrautilitzada o que no tingui rendibilitat per a l’inversor”, assenyala el cònsol. És per aquest motiu que, abans de decidir-se a treure a concurs la concessió, el comú va encarregar l’estudi de mercat a l’UdA i va començar a preparar l’estudi de viabilitat. “Abans es parlava molt de la residència sense haver fet aquest treball previ”, remarca Cairat.
En paral·lel al procés d’ajudicació de la concessió, també avançaran els treballs de rehabilitació i readaptació de l’edifici de l’antiga Fàbrica Reig. L’immoble acollirà l’ampliació de l’UdA a partir del curs 2027-2028. Els dos projectes contribuiran a consolidar Sant Julià com el centre d’estudis superiors del país.
El comú, el Govern i la universitat treballen conjuntament en el projecte de residència universitària des de l’estiu de l’any passat. La iniciativa, però, ja va començar a gestar-se en el mandat anterior. El desembre del 2022 la corporació anterior va presentar un estudi de viabilitat sobre la construcció de la residència al Prat Gran. La proposta també incloïa pisos de lloguer a preu assequible, un aparcament i la conservació de la zona esportiva i infantil.
El fet que l’estiu del 2023 l’antic hotel Pol passés a ser propietat del comú i el Govern gràcies a un acord extrajudicial amb la família Cachafeiro per l’esllavissada de la Portalada de fa sis anys va obrir la possibilitat d’ubicar la residència en aquest edifici històric.
El projecte
- LA INVERSIÓ I LA GESTIÓ SERAN PRIVADES. Qui vulgui explotar l’equipament haurà d’assumir la inversió necessària per adequar l’edifici i la gestió durant el període de concessió.
- NO MÉS DE 600 EUROS AL MES PER HABITACIÓ. Els preus de lloguer de les habitacions per als estudiants no superaran els 600 euros mensuals. És el màxim que estan disposats a pagar els estudiants.
- NO TÉ SENTIT CÓRRER, DEFENSA CAIRAT. Cairat defensa els tempos del projecte. Córrer massa podria haver acabat provocant que la residència no respongués a les necessitats dels estudiants.