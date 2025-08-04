La nova plaça del Poble s’omple de gom a gom en el Ball del contrapàs
La plaça del Poble d’Andorra la Vella, totalment renovada després de més de mig any d’obres, es va omplir de nou en el Ball del contrapàs de Festa Major. Com cada any, després de l’actuació de l’esbart la dansa es va repetir perquè tothom qui volgués s’hi pogués afegir, i abans també van dansar els capgrossos i els gegants. El cònsol major, Sergi González, va celebrar que la plaça pugui tornar a acollir la festa i va destacar que els actes de la Festa Major s’estan desenvolupant amb plena normalitat. “Quan he donat la vara al ballador li he dit: ‘Avui inaugureu, feu el primer Ball del contrapàs en aquesta nova plaça del Poble.’ Ha estat molt emocionant”, va explicar el cònsol.
El plat fort de l’última jornada de Festa Major, avui, serà el concert de Nil Moliner a la plaça Guillemó, que començarà a les onze de la nit.