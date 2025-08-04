Andorra la Vella
Millores en l'atenció a la gent gran de la capital
La voluntat és que el punt de la gent gran de la Llacuna sigui un espai en què la gent gran pugui rebre informació de tots els serveis que tenen les persones majors de 65 anys
La conselleria de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella treballa en dos projectes per millorar la informació que rep la gent gran i la relació d’aquest col·lectiu amb l’administració. D’aquesta manera, com explica la consellera responsable, Maria Nazzaro, una de les accions servirà perquè el punt per a la gent gran que es troba a La Llacuna esdevingui un espai de referència on el col·lectiu pugui rebre informació exhaustiva i detallada sobre els serveis i l’estructura que té al seu abast. Alhora, es treballa perquè a l’Espai Ciutadà, que ara es troba al barri de Riberaygua i Travesseres, es pugui habilitar una mena de finestreta que pugui atendre de manera preferencial els tràmits de la gent gran i col·lectius vulnerables.
Així, la voluntat és que el punt de la gent gran de la Llacuna sigui un espai en què la gent gran pugui rebre informació de tots els serveis que tenen les persones majors de 65 anys, siguin competència comunal o no. D’aquesta manera es vol evitar que hagin d’anar a demanar “informació a cada institució” i es pensa que fins i tot sigui un punt en què rebin el suport necessari per dur a terme els tràmits per poder accedir a aquest servei, per exemple facilitant la demanda de cita prèvia. La intenció, explica Nazzaro, és que qualsevol persona major de 65 anys pugui “saber tot el que existeix” al país “li faci falta o no” i sàpiga que és un lloc on “anar a picar” si ho necessita.
Pel que fa a l’Espai Ciutadà, es vol que sigui un servei que “no només gestioni incidències” sinó que esdevingui un “lloc de trobada ciutadà” i en aquest sentit, es treballa perquè pugui facilitar que s’hi facin certs tràmits com per exemple les fes de vida, que tal com recorda la consellera de Social es tracta d’un tràmit recurrent i que, per tant, se’ls podria facilitar en aquest espai, que a més tindrà facilitats per a l’accessibilitat ja que s’habilitarà una plaça d’aparcament específica per als usuaris de l’Espai Ciutadà. Ara s’hauran de determinar els dies i les hores en què es durà a terme aquest servei que sigui “facilitador” de certs tràmits, pel fet que també es tracta d’un “espai més tranquil” que no pas Tràmits del comú. Alhora es pensa en què pugui també donar atendre a altres col·lectius vulnerables.
La intenció és que aquestes millores estiguin ja materialitzades a finals d’any, quan s’acabin de fer també “quatre arranjaments” a l’Espai Ciutadà. I és que lligat amb aquest ‘apropament’ a la gent gran es vol continuar impulsant les enquestes que serveixen per determinar el grau de vulnerabilitat de la gent gran. L’objectiu és que es puguin fer de manera continuada, ja que amb la informació obtinguda es pot fer el seguiment de les persones en funció de la seva situació. Nazzaro destaca que són un tipus d’enquesta molt tècnica, amb diferents indicadors de risc que serveixen per determinar en quin grau de vulnerabilitat es troba la persona. “És com una mena de semàfor”, ha exemplificat.